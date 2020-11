Palermo, i rosanero vogliono l’en plein: altre tre gare casalinghe per scalare la classifica

Il Palermo non ha intenzione di fermarsi.

Palermo, i rosanero prendono forma: Silipo il jolly di Boscaglia, Odjer l’imprescindibile

Le tre vittorie di fila ottenute rispettivamente contro Juve Stabia, Paganese e Potenza non hanno di certo saziato i rosanero che vogliono continuare a vincere. Questo pazzo calendario sviluppatosi a causa dell’emergenza Covid, regalerà agli uomini di Boscaglia altre tre gare consecutive casalinghe. Il Palermo questa domenica riposerà dato che avrebbe dovuto affrontare il Trapani, il ritorno in campo è previsto per mercoledì 25 novembre quando al “Renzo Barbera” arriverà la Turris. Contro i campani si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 ottobre, ma a ASL di Palermo fermò tutto a pochi minuti dal calcio d’inizio prevedendo un cluster all’interno del gruppo rosanero. Nel frattempo i Rosa sognano un en plein di successi: dopo la sfida contro la compagine di Torre del Greco arriverà il turno del Monopoli e successivamente l’ultimo recupero contro la Viterbese. Sulla carta si tratta di gare alla portata del Palermo e quindi i rosanero dovranno spingere sull’acceleratore – come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’ -, per scalare ancor di più una classifica che solo un paio di settimane faceva davvero rabbrividire.

