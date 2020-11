Palermo, finisce l’incubo Covid: tamponi ok per Somma, Santana e Marong. Valente…

Buone notizie per Roberto Boscaglia.

Anche Somma, Santana e Marong sono risultati negativi a seguito dell’ultimo ciclo di tamponi e nei prossimi giorni, dopo aver completato le visite mediche per ottenere l’idoneità agonistica, torneranno a lavorare con i compagni di squadra. “Dopo un mese da incubo il Palermo non ha più tesserati positivi al coronavirus”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Tuttavia, difficilmente i tre saranno a disposizione per la sfida contro la Turris, in programma mercoledì prossimo allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Data la lunga sosta forzata Somma, Santana e Marong dovranno recuperare dal punto di vista atletico prima di tornare disponibili. L’emergenza per altro è finita e quindi non c’è necessità di forzare”, si legge. Chi spera di tornare nella lista dei convocati è, invece, Valente che, in occasione del derby di Sicilia contro il Catania, ha rimediato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Il calciatore è ecograficamente e clinicamente guarito ed ha già iniziato la riatletizzazione. Dunque, salvo intoppi, presto potrà riaggregarsi al gruppo, mentre servirà qualche giorno in più per riavere a pieno regime Palazzi e Corrado che si erano infortunati contro la Paganese.