Segre sfida il Cittadella: “L’affronteremo a viso aperto, Corini un grande motivatore”

"Il Cittadella è certamente una squadra ostica e in questi anni di B lo ha dimostrato ma ogni partita dice la sua. L’affronteremo a viso aperto e ci faremo trovare pronti". Lo ha detto Jacopo Segre , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Fra i temi trattati dal centrocampista del Palermo , protagonista fin qui con quattro reti e un assist in campionato, anche il suo rapporto con il tecnico Eugenio Corini . Ma non solo...

"Corini? E’ un grande motivatore. Siamo dietro le sue parole: ci spiega bene come affrontare le partite e noi cerchiamo di mettere in pratica ciò che dice. Far parte di questa società è un qualcosa che tutti vorrebbero. Mi reputo, come l’anno scorso, un protagonista importante di questa squadra ma c’è ancora un girone di ritorno. Da affrontare con spirito di sacrificio e dedizione - ha dichiarato il numero 8 rosanero -. Vittoria contro la Cremonese? Ci siamo ripresi da un periodo non positivo. Stiamo lavorando tutti insieme, siamo tutti uniti per ottenere grandi risultati e lo abbiamo dimostrato contro la Cremonese. Abbiamo conquistato tre punti che ci consentono di guardare la classifica in modo diverso. Auguro un buon anno a tutti. Sogno di vedere lo stadio sempre pieno. Lotteremo fino all’ultimo secondo per regalare gioie ai nostri sostenitori che ci seguono con tanto calore", ha concluso.