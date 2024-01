Segre: “Salernitana? Rispondo così. Indosso una maglia gloriosa, gol e obiettivi…”

"Il mio obiettivo è lavorare giorno dopo giorno e pensare al presente. Indosso una maglia gloriosa, i miei allenamenti passano dal campo e dal contatto con compagni e staff con cui bisogna cercare di raggiungere obiettivi importanti. Sono felice dei 3 gol che ho realizzato di recente. Mi fa piacere che abbiano prodotto qualcosa di importante per la squadra e anche per me. Abbiamo tutto per fare bene. Fare gol è un’emozione indescrivibile per qualsiasi giocatore - ha dichiarato il numero 8 rosanero -. A quota 4 ho già eguagliato il mio bottino dello scorso campionato e non voglio fermarmi. Voglio continuare ad allenarmi con il sorriso perché la positività aiuta a lavorare bene. E’ importante il fatto che i gol stiano arrivando da tutti i reparti e non solo dall’attacco. Vuol dire che il gioco dà i suoi frutti. L’obiettivo è lavorare. Senza pressioni si possono fare grandi cose. L’unico metodo che conosco per potere ambire a certi traguardi è pedalare e dare sempre il cento per cento durante la settimana. Trend invertito? Siamo un grande gruppo, uniti verso un unico obiettivo. Lavoriamo bene, con felicità e determinazione, e in campo abbiamo portato tutte queste componenti. Forza e unione del gruppo fanno la differenza".