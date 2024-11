Segre: “City Group? società spettacolare. L’obiettivo del Palermo è…”

Le parole del centrocampista rosanero: "Questa società è qualcosa di spettacolare. Non ho mai avuto una società del genere".

"Questa società è qualcosa di spettacolare. Non ho mai avuto una società del genere" . Così Jacopo Segre, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo: dalla gara vinta in casa contro la Reggiana, al City Football Group fino al rapporto con De Sanctis. Ma non solo...