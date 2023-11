Sampdoria-Spezia, espulso Pirlo: l’ex della Juventus salterà la sfida al Brescia

La Sampdoria ottiene la terza vittoria di fila che la proietta fuori dalla zona playout. Punti importanti quelli conquistati dai blucerchiati che possono aprire scenari prima di allora impensabili. Nell'ultima sfida contro lo Spezia oltre al brutto infortunio occorso a Fabio Borini è di pochi minuti fa la notizia che il Giudice Sportivo di Serie B ha sanzionato con un turno di squalifica il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo espulso alla fine del primo tempo per aver "contestato con veemenza l'operato arbitrale".

L'ex tecnico della Juventus, dunque, non sarà in panchina al 'Rigamonti' per la gara contro il Brescia.