Sampdoria, Radrizzani: “Attratto dalle sfide. Italia professionista dello scouting”

"Nella vita sono sempre stato attratto dalle sfide, come è stato per il Leeds ho cercato di aiutare Matteo (Manfredi, ndr) a salvare la Sampdoria in una situazione vicina al fallimento".

DIFFERENZA TRA PREMIER LEAGUE E SERIE A - "I diritti televisivi vedono una grande differenza, secondo me i club inglesi sono diventati anche pigri: non hanno la capacità di pianificare. Alcuni, come Brighton e Brentford, lo fanno molto bene, ma c'è anche molta leggerezza: in Italia c'è molto più professionismo nello scouting e nel ragionare sui costi giusti".