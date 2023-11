Sampdoria-Palermo, onda rosa a Marassi: 1500 tifosi Ferraris per Corini e la squadra

Passione irriducibile ed amore incondizionato. La tifoseria rosanero si prepara a sostenere il Palermo di Corini nrella delicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria e lo farà ancora una volta con una compartecipazione numerosa e massiccia. Il ko contro il Lecco ed il solo punto conquistato nel doppio turno casalingo al Barbera non hanno inficiato la fiducia dei sostenitori rosa verso la squadra di Corini, come dimostra il dato aggiornato relativo ai tagliandi venduti nel settore ospiti del Ferraris per il match tra blucerchiati e rosanero. Emessi già oltre milletrecento biglietti, nonostante le restrizioni imposte dall'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive che ha inibito la vendita dei tagliandi a coloro che non sono residenti in Sicilia e sono sprovvisti di Fidelity Card. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come vi sarà ancora tempo per implementare questo numero: la vendita dei tagliandi per il settore ospiti si chiuderà alle 19 di oggi. In considerazione della capienza della zona del Ferraris riservata alla tifoseria avversaria, circa 4.100 posti, e i tantissimi fan rosanero residenti al nord, senza le restrizioni i tifosi del Palermo a Marassi avrebbero certamente essere almeno quanti al Braglia di Modena. L'auspicio è che questa ennesima manifestazione di fede calcistica ed attaccamento ai colori sociali da parte del pubblico rosanero venga ripagata da una prestazione di livello e magari da una vittoria pesante, sarebbe la quinta di fila in trasferta, dalla compagine guidata da Eugenio Corini.