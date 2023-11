Sampdoria-Palermo, Gds: “Dubbi Corini. Più Stulac che Gomes, c’è Segre. Brunori…”

Cercasi riscatto. Palermo di Corini che ha voglia di tornare alla vittoria a Marassi per archiviare definitivamente il cocente ko contro il Lecco e riguadagnare slancio in classifica. Un Corini particolarmente concentrato e determinato in sede di conferenza stampa della vigilia ha mostrato piena fiducia nelle capacità di reazione dei suoi uomini, reduci da un solo punto conquistato nel doppio turno casalingo seguito alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Blucerchiati in piena crisi ma pur sempre avversari di rango, Palermo alle prese con un paio di defezioni importanti a centrocampo ma che recupera Buttaro, tornato tra i convocati dopo oltre due mesi di sosta forzata ai box per infortunio. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sui dubbi di formazione in casa rosanero. Solo certezze per quanto concerne la porta e la linea difensiva, ballottaggi vivi in zona nevralgica. Quattro interpreti per tre maglie in mediana, Corini dovrà ragionare sul terzetto titolare ed il profilo da giocarsi eventualmente in corso d'opera. Stulac appare favorito su Gomes in qualità di playmaker, a proteggere geometria e fosforo dello sloveno dovrebbero essere Segre ed Henderson. Una soluzione che consentirebbe allo scozzese di sganciarsi, sugli esterni e tra le linee, in proiezione offensiva, garantendo comunque qualità, pressing ed una buona copertura del terreno di gioco. Pochi dubbi nel reparto avanzato: tridente con Insigne e Di Francesco larghi e bomber Brunori che torna titolare nel cuore del reparto offensivo. Carta da giocarsi in corsa Nicola Valente, l'ex Carrarese sta recuperando gamba e condizione e potrebbe risultare utile per disputare una porzione di match a Marassi.