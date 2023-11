Sampdoria, Pirlo si gioca la panchina con il Palermo: il doppio ex Iachini in pole

Blucerchiati quart'ultimi in classifica ed in perenne affanno, con Pirlo che rischia seriamente l'esonero in caso di flop contro il Palermo ed una serie di indisponibili che complica ulteriormente la situazione in casa doriana. L'unico successo a Marassi di Verre e compagni l'hanno ottenuto nel precedente turno casalingo ai danni del Cosenza, grazie ad una provvidenziale doppietta di Fabio Borini. Prima erano arrivati ben quattro ko interni. Pirlo sabato è squalificato e al suo posto in panchina ci sarà Roberto Baronio.