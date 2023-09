Sampdoria, Legrottaglie: “Pereyra e Coda? Ecco la verità. Vogliamo una punta”

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola Legrottaglie, head performance della Sampdoria: "Pereyra vuole giocare in un club che fa le coppe".

Dopo i due passi falsi consecutivi in casa contro Pisa e Venezia, la Sampdoria vuole rinforzarsi nelle ultime ore di calciomercato. L'obiettivo della società di Andrea Radrizzani resta quello di completare e definire l'organico a disposizione di Andrea Pirlo con un colpo nel reparto avanzato per innalzare ancora di più la qualità della rosa. Nicola Legrottaglie ha fatto il punto sulle ultime trattative di mercato della compagine ligure. Ecco quanto dichiarato dall’head of performance blucerchiato ai microfoni di Sportitalia.