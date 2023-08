Calciomercato Sampdoria, a tutto Rivas: blucerchiati vicini al jolly honduregno

La Sampdoria dopo la sconfitta contro il Pisa è pronta a chiudere nuove operazioni in entrata in sede di calciomercato estivo.

Obiettivo dichiarato da tempo è quello di Rigoberto Rivas, jolly offensivo honduregno, di proprietà della Reggina. La società amaranto rimane in attesa della decisione del Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto. Probabile l'ulteriore bocciatura del ricorso presentato dal club calabrese avverso all'esclusione dal campionato di Serie B con lo spettro della ripartenza forzata dal calcio dilettantistico. Il funambolico esterno è un profilo vagliato dal Palermo targato City Group, un'opzione reputata spendibile nel ruolo ma non una prima scelta di management ed area tecnica rosanero.. L'attesa per l'esito del Consiglio di Stato ed il relative procedure di svincolo dei tesserati del club calabrese ha rallentato e complicato qualsiasi bozza di trattativa per i calciatori ad oggi di della Reggina. Proprio la società ligure è la società più vicina ad acquistare il calciatore. Secondo quando riportato da gianlucadimarzio.com la Sampdoria avanza per Rivas, punto fermo nella scorsa stagione della Reggina di Inzaghi che ha raggiunto l'accesso ai playoff proprio all'ultima giornata della regular season..