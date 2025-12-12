Sampdoria, GDS: “Gregucci alla carica: «Sensazioni positive, siamo pronti»”

Foti squalificato, il tecnico da solo in panchina: «Temiamo Pohjanpalo»

⚽️ 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 08:17)

Nel Giornale di Sicilia emerge la convinzione con cui la Sampdoria si prepara alla trasferta di Palermo: con Foti squalificato, sarà Angelo Gregucci a guidare la squadra da bordo campo, e il tecnico descrive «sensazioni positive» nel gruppo, chiarendo che al “Barbera” non si va rassegnati ma pronti a «vendere cara la pelle». La squadra, spiega, lavora con professionalità e potrà uscire dalla Sicilia con qualcosa in mano solo se offrirà «una gara seria».

Il quotidiano sottolinea come la sfida contro il Palermo rappresenti un passaggio chiave per valutare la crescita di un gruppo ancora immerso nella lotta salvezza. Per Gregucci sarà un test significativo sia dal punto di vista tecnico sia da quello psicologico, soprattutto in uno stadio che si preannuncia pieno. Non manca un confronto tra le ambizioni delle due società: i rosanero hanno dichiarato apertamente la volontà di puntare alla vittoria del campionato, mentre la Sampdoria, ricorda il tecnico, può comunque far valere «una storia forse persino migliore».

Nei pensieri dello staff c’è certamente Joel Pohjanpalo, definito da Gregucci un attaccante che «segna ovunque vada», anche se il tecnico evita di drammatizzare il piano partita e ribadisce che ciò che conta davvero sarà il comportamento collettivo. Allo stesso tempo ricorda che anche i blucerchiati hanno un riferimento offensivo come Massimo Coda, ma l’attenzione resta sulla prestazione d’insieme più che sul confronto tra bomber.

Il quadro che emerge dal pezzo è quello di una Sampdoria consapevole delle difficoltà ma determinata a misurarsi con una candidata alla promozione, con l’obiettivo di uscire dal “Barbera” con segnali concreti di crescita.