Giornale di Sicilia: “Palermo, con la Samp serve un’altra prova di forza”

I rosanero possono mettere pressione a chi sta davanti, ma è obbligatorio centrare la terza vittoria di fila. L’impresa non riesce da quasi due anni

⚽️ 12 dicembre - 08:11

La rassegna stampa dell’articolo del Giornale di Sicilia mette in evidenza l’ambizione del Palermo di «spiccare il volo» e avvicinarsi alla vetta, con la consapevolezza che non si può più guardare indietro. Il quotidiano sottolinea come il possibile -2 dal primo posto, in caso di vittoria sulla Sampdoria, rappresenti una forte spinta motivazionale, pur ricordando che i blucerchiati — sebbene penultimi — arrivano al “Barbera” rinvigoriti da due successi nelle ultime tre gare e convinti di potersi giocare la salvezza.

Il pezzo insiste sul momento particolarmente positivo dei rosanero: due vittorie consecutive, una squadra che sembra essersi lasciata alle spalle il periodo complicato tra l’8ª e la 13ª giornata e diverse individualità in crescita. Viene rimarcato lo stato di forma «versione deluxe» di Joel Pohjanpalo, autore di sei gol nelle ultime tre partite; la leadership di Bani, le parate da «saracinesca» di Joronen, la continuità realizzativa di Segre e la costante spinta sulle fasce garantita da Pierozzi e Augello. Tutti elementi che, secondo il quotidiano, testimoniano come il gruppo abbia «ridotto al minimo gli errori», soprattutto nella sfida contro l’Empoli.

Non manca il riferimento alla Sampdoria come recente bestia nera: nelle ultime quattro gare di campionato il Palermo non è mai riuscito a batterla, eccezion fatta per il 2-0 dei playoff del 2024. Proprio per questo il terzo successo consecutivo — che non arriva da febbraio 2024 — diventa quasi obbligatorio se l’obiettivo è mettere pressione alle rivali di alta classifica.

Il giornale sottolinea come Filippo Inzaghi abbia già «sfatato diversi tabù» dal suo arrivo e sia orientato a confermare l’undici visto a Empoli: Joronen in porta; linea difensiva con Bani, Ceccaroni e Bereszynski; esterni Pierozzi e Augello; in mezzo Segre e Ranocchia avanti su Gomes e Blin. Dietro la punta spazio a Palumbo, con Le Douaron favorito su Vasic per l’altra mezza punta. In attacco, ovviamente, il «totem» Pohjanpalo, già in doppia cifra e con quattro gol segnati in carriera alla Samp. Il quotidiano nota anche come Brunori, ormai alla “doppia cifra” di panchine, abbia totalizzato appena pochi minuti nelle ultime gare, senza però che la squadra ne risentisse.

Nel complesso, il commento del Giornale di Sicilia è chiaro: per il Palermo si tratta di una sfida da non sbagliare, da affrontare con «massima concentrazione», per continuare a mettere pressione a chi sta davanti e trasformare l’entusiasmo in un vero assalto alla vetta.