Giornale di Sicilia: “I tifosi ci credono, Inzaghi ha l’arma in più”

Al Barbera potrebbero essere in 25 mila a spingere i rosa. D’Angelo: «Dobbiamo dare il massimo per la nostra gente»

⚽️ 12 dicembre - 08:13

Il Giornale di Sicilia racconta un Palermo che arriva alla sfida con la Sampdoria immerso in una nuova ondata di fiducia: le vittorie contro Carrarese ed Empoli hanno ridato entusiasmo all’ambiente e riportato serenità nello spogliatoio. Con Filippo Inzaghi ancora frenato dalla raucedine, è il vice D’Angelo a delineare il quadro tecnico della gara del “Barbera”, spiegando come la squadra sia «consapevole dei propri mezzi» e preparata ad affrontare un avversario che nelle ultime uscite ha mostrato «intensità, qualità e un livello importante».

Il quotidiano riporta come D’Angelo abbia confermato il rientro di uomini fondamentali: Gyasi, Giovane e i portieri sono nuovamente a disposizione, permettendo allo staff tecnico di avere scelte più ampie. Il vice sottolinea che oggi «le partite si giocano in sedici», con undici titolari e cinque subentranti da scegliere con grande attenzione. Guardando al campionato, il messaggio è chiaro: la Serie B richiede continuità e il Palermo deve mantenere alta la qualità delle prestazioni, perché «dopo queste, spesso, arrivano anche i risultati».

Un passaggio è dedicato al peso di Joel Pohjanpalo, il cui valore «non si scopre certo oggi» e che garantisce un’enorme pericolosità offensiva, anche grazie a una squadra che lo mette nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Non manca un accenno ai tifosi, che per D’Angelo rappresentano un riferimento: il gruppo deve «dare il massimo» per essere all’altezza del loro sostegno.

Il pezzo evidenzia anche il clima in città: la prevendita ha già raggiunto quota 23.564 presenti, con quasi 7.000 biglietti venduti, e non è escluso che si tocchino i 25.000. Numeri che superano quelli della gara con la Carrarese e confermano il ritorno di entusiasmo attorno ai rosanero. Il “Barbera”, come sottolinea il giornale, sarà non solo il palcoscenico di una sfida ad alta tensione, ma anche la «cartina di tornasole» del nuovo slancio che il Palermo sta cercando di consolidare.