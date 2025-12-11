Palermo, D’Angelo: “Affronteremo un avversario importante. Recuperi? Ci saranno Gyasi e Giovane”

Le parole del viceallenatore intervenuto in sala stampa in vista del match casalingo contro la Sampdoria

⚽️ 11 dicembre - 14:20

Maurizio D'Angelo, vice allenatore del Palermo è intervenuto ai microfoni ufficiali al posto di Inzaghi in vista del match contro la Sampdoria:

Vigilia di Palermo-Sampdoria: come arriva la squadra a questo appuntamento?

“La squadra arriva consapevole dei propri mezzi. Sappiamo che affronteremo un avversario importante e che sarà necessaria una grande prestazione.”

La Sampdoria arriva dalla vittoria in rimonta contro la Carrarese. Che tipo di partita dovrà fare il Palermo per ottenere il massimo?

“Come ha detto giustamente il mister al gruppo, affronteremo una Sampdoria che, vedendo le ultime partite, ha trovato intensità. Viene da una bella vittoria in una gara molto combattuta, ha giocatori in grado di risolvere le partite grazie alla loro qualità, alcuni anche di livello molto alto. Sarà quindi una gara molto delicata per noi.”

Ci sono dubbi di formazione in vista della partita di domani?

“Abbiamo recuperato tutti i giocatori: sono tornati Gyasi, Giovane e i portieri. Questo permette all’allenatore di avere scelte più ampie. Le idee sono chiare: oggi le partite iniziano con 11 titolari, ma contano molto anche i 5 subentrati. Il mister sta valutando chi far partire dall’inizio e chi inserire a gara in corso.”

La vittoria contro l’Empoli ha portato entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Quanto può pesare questo aspetto in un campionato così equilibrato?

“Conosciamo bene la Serie B: serve continuità di risultati, è un campionato difficile. Abbiamo intrapreso una strada precisa e i ragazzi sanno che dobbiamo fare una prestazione importante. Dopo le prestazioni, spesso arrivano anche i risultati. La direzione è tracciata, ora serve una grande prova.”

Tra i protagonisti di questa fase c’è Pojanpalo: nessun attaccante rosanero era arrivato in doppia cifra dopo le prime 15 giornate.

“Il valore di Pohjanpalo non lo scopriamo oggi. È un giocatore che ci dà un enorme vantaggio in termini di pericolosità. Anche la squadra lo sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimere le sue qualità. Bene Pohjanpalo, ma un applauso va anche al resto della squadra che riesce a servirlo nel modo migliore.”

Venerdì sera il Barbera tornerà a colorarsi di rosanero. I tifosi possono essere l’arma in più per chiudere al meglio il 2025?

“Il mister lo ripete sempre, e non posso che fare altrettanto. Dobbiamo metterci al loro livello, dare il massimo con impegno e determinazione, e fare una grande gara per essere all’altezza dei nostri tifosi.”