Sagramola: “Martinelli si sottoporrà a visita specialistica, lo aspettiamo. Broh? Ecco quando arriverà”

Il Palermo si proietta alla prossima stagione di Serie C.

L’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso della diretta sul canale Twitch di gianlucadimarzio.com, ha trattato diversi temi: dal calciomercato all’avventura nel prossimo campionato di Serie C.

Sagramola: “Il Palermo deve essere ambizioso, abbiamo un piano preciso. Heurtaux e Pettinari…”

“Martinelli? Il ragazzo deve sostenere un’ulteriore visita specialistica domani e vedremo cosa certificherà. Speriamo possa andare tutto per il meglio come è accaduto a lui negli anni precedenti. Lo aspettiamo a braccia aperte, non è solo un ottimo calciatore ma soprattuto un ragazzo splendido che si è calato immediatamente nella realtà di Palermo con grande professionalità e passione. È uno di quegli atleti con il quale speriamo di fare un lungo percorso, laddove non dovesse superare le visite sarebbe un problema perché parliamo di un titolare. Broh? Dovrebbe unirsi al gruppo la prossima settimana. Beloko? Ragazzo molto interessante, ne abbiamo parlato con la Fiorentina e con Iachini che ne ha tessuto le lodi. Un calciatore lusingato da mille voci che sarebbe pronto a giocare anche in campionati più complicati della Lega Pro. Giovani? L’importante è che i calciatori siano bravi, bisogna saper investire sui giovani e noi lo abbiamo sempre fatto. Cercheremo di mettere in campo una formazione che possa essere un mix tra gioventù ed esperienza”.