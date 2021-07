Ritiro Palermo: oggi a San Gregorio Magno primo test contro la Virtus Vesuvio

Tutto l'organico a disposizione del tecnico del Palermo Giacomo Filippi tranne Valente, che si è fatto male al piede

Prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo a San Gregorio Magno. Nella giornata di ieri, i rosanero, divisi in due gruppi, si sono alternati in due diverse sessioni di allenamento, la mattina ed il pomeriggio. Nel dettaglio, la squadra di Filippi ha svolto un lavoro di forza in palestra con i prof. Nastasi e Petrucci, attivazione tecnica in campo con attacco alla profondità e finalizzazione e successivamente lavoro tattico per riconquista e finalizzazione. A concludere lavoro sulle palle inattive.