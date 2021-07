Ritiro Palermo, day 3: tattica e palestra, rosa divisi in gruppi. Il diario di bordo

Il diario di bordo della terza giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Si è da poco concluso il terzo giorno di ritiro del Palermo in quel di San Gregorio Magno. I rosanero continuano a lavorare sodo per preparare al meglio la prossima stagione in cui saranno protagonisti nel campionato di Serie C.

Due gruppi di lavoro ed alta intensità in ogni istante della sessione mattutina e pomeridiana di allenamento. Giacomo Filippi ha optato per la cura dei dettagli concentrandosi sulle peculiarità di ogni calciatore che rientra nel progetto tecnico da lui stesso delineato.

A rotazione, dunque, i calciatori della compagine siciliana si sono allenati in una palestra locata nella zona limitrofa rispetto al centro sportivo polivalente di San Gregorio Magno. Macchinari funzionali al rinforzo muscolare dei rosanero e attrezzature di ultima generazione.

I calciatori del Palermo che, nel frattempo, si trovavano in campo a servizio del tecnico originario di Partinico hanno svolto esercitazioni di matrice tecnico-tattica. Smarcamento, controllo orientato, dribbling e trasmissione della sfera: questi gli obiettivi tecnici postisi da Filippi nel corso del day 3 di preparazione estiva.

Sotto il punto di vista prettamente tattico, l'ex secondo di Roberto Boscaglia ha lavorato sui movimenti iconici del 3-4-2-1. Esterni di centrocampo che si buttano nello spazio liberato dai due trequartisti offensivi per andare a crossare alla ricerca del terminale offensivo di riferimento: questa una delle soluzioni tattiche provata e riprovata dal mister rosanero.

Broh è stato l'unico calciatore a svolgere entrambe le sedute a disposizione del coach Filippi che lo ha impiegato da esterno offensivo prima e da quarto di centrocampo poi. In questo momento l'ex Cosenza rappresenta un jolly nello scacchiere dell'allenatore della franchigia siciliana. Lavoro differenziato per gli altri tre esuberi (Crivello, Somma e Saraniti), mentre assente dai radar Nicola Valente. Quest'ultimo ha svolto un lavoro a parte in quanto nell'allenamento di ieri ha accusato una botta. Niente di particolarmente trascendentale ma per FilippiValente rappresenta l'asso nella manica ed è importante averlo al top della condizione in vista delle prime amichevoli ufficiali del Palermo.

Nella giornata di domani i rosanero saranno impegnati nella classica seduta mattutina in cui verrà effettuata una sorta di rifinitura in vista dell'allenamento congiunto del pomeriggio con la Virtus Vesuvio Young, rappresentativa in cui militano giocatori campani svincolati. Non un test probante ma di certo una buona occasione per testare rodaggi e meccanismi del nuovo Palermo targato Dario Mirri.

