Ritiro Palermo, day 9 in archivio: Baldini e le prove di formazione in vista del Pisa

In archivio il nono giorno di ritiro del Palermo di Silvio Baldini

di Nicolò Cilluffo

Il Palermo di Silvio Baldini lavora alacremente per farsi trovare pronto ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. La compagine rosanero sta svolgendo il consueto ritiro pre-campionato in città, facendo base all'Hotel Casena dei Colli e utilizzando l'impianto "Tenente Onorato" di Boccadifalco come terreno di gioco per le sedute d'allenamento.

Il nono giorno del pre season è passato agli archivi. Nella mattinata di ieri, la squadra ha svolto un potenziamento muscolare individualizzato in palestra. Nel pomeriggio, De Rose e compagni sono scesi in campo per una seduta di matrice tecnico-tattica. Calciatori rosanero sotto la lente di ingrandimento del tecnico Silvio Baldini, attento alla cura dei dettagli in vista dell'amichevole contro il Pisa di Rolando Maran. La compagine siciliana si traferirà, infatti, in Lombardia nel pomeriggio odierno per confrontarsi con una pari grado dopo il test contro il Marineo - squadra militante nel campionato d'Eccellenza Sicilia - terminato per dodici a zero in favore dei rosanero. Giovedì 21 luglio alle ore 17.30 è in programma l'amichevole allo stadio Marinoni di Rovetta contro la franchigia toscana.

Prove di formazione, dunque, per Silvio Baldini che nel corso dell'allenamento svoltosi al Tenente Onorato ha mischiato le carte, utilizzando come modulo di riferimento il 4-2-3-1. Sei calciatori non hanno preso parte alla seduta di tattica condotta dall'ex coach Empoli e Carrarese. Nel dettaglio, si tratta di Edoardo Soleri, Andrea Accardi, Mattia Felici, Roberto Crivello, Roberto Floriano e Manuel Peretti. Sovraccarichi muscolari e acciacchi fisici che hanno costretto ai box i calciatori sopraelencati.

Nel primo schieramento, davanti a Samuele Massolo ha agito la linea a quattro di difesa composta da Buttaro, Lancini, Marconi e Giron. Tandem di interni con De Rose e Dall'Oglio, batteria di trequartisti con Valente, Luperini e Fella a supporto di bomber Brunori. Quest'ultimo protagonista assoluto nella giornata di ieri con la conferenza stampa di (ri)presentazione e l'incontro con i tifosi nel piazzale del Renzo Barbera. "Sono stati giorni impegnativi. Dentro di me è come se non fossi mai andato via da Palermo. Questa era la mia priorità. La Juventus sapeva della mia volontà di tornare a Palermo. Fa piacere siano arrivate richieste ma la mia priorità era quella di tornare assolutamente qua", le parole dell'attaccante italobrasiliano in mixed zone.

Nel secondo schieramento, ha preso posto tra i pali Grotta. Mirko Pigliacelli, infatti, dopo aver raggiunto il capoluogo siciliano è ancora in attesa di espletare tutte le formalità burocratiche del caso per poi aggregarsi al gruppo squadra a disposizione di Silvio Baldini. Difesa a quattro formata da Doda, Somma, Marong e dal giovane classe 2005 Salvatore Granicelli. In mezzo al campo Damiani e Broh con un reparto offensivo frizzante composto da Silipo, Giglio, Ganci e Corona.

Sul finale della seduta pomeridiana di ieri, il Palermo ha provato gli schemi da poter effettuare in situazione di calci d'angoli a favore. Edoardo Lancini si è, invece, soffermato con Mattia Baldini per un lavoro squisitamente di tecnica individuale.

Sorrisi e buon umore per un Palermo che ripartirà dall'ossatura che è stata protagonista di una poderosa cavalcata. Una Serie B conquistata con vis agonistica, fame e passione. Prerogative imprescindibili per il tecnico Silvio Baldini che, nel frattempo, ha già fissato il prossimo obiettivo.