Calciomercato Palermo, sprint Cortinovis: Castagnini vicino al talento dell’Atalanta

Il Palermo punta a chiudere con l'Atalanta per il prestito del talento Cortinovis

Il futuro è adesso. Non solo elementi in grado di conferire esperienza, personalità e cifra tecnica consone agli standard della categoria, ma anche giovani di talento e prospettiva, che hanno già dimostrato il proprio valore con continuità nel torneo cadetto. Renzo Castagnini sta cercando di completare ed impreziosire il mosaico a disposizione di Baldini con acume ed oculatezza. Provando a comporre una rosa, impiantata su un'intelaiatura solida e già rodata, che sia eterogenea ed intercambiabile per background tecnico-tattico e generazionale.

Dopo l'operazione con l'Atalanta, definita nella sostanza ed in attesa di formalizzazione, relativa all'esterno polivalente, Salvatore Elia, duttile classe 1999 dalle spiccate propensioni offensive, il Palermo lavora con il club orobico alla chiusura di un altro trasferimento di rilievo.

Alessandro Cortinovis, jolly di centrocampo classe 2001 e prodotto del florido vivaio bergamasco, ha stregato la dirigenza rosanero ed il tecnico SilvioBaldini per qualità e continuità di rendimento a dispetto della giovane età.

Completata brillantemente la trafila nel settore giovanile orobico, il ragazzo ha vissuto con la maglia della Reggina in Serie B la sua prima esperienza da professionista. Trenta presenze, un gol e due assist con Aglietti, Toscano, e infine Stellone sulla panchina amaranto,

Cortinovis può interpretare con egual profitto il ruolo di mezzala offensiva o trequartista. Piede educato, sopraffina tecnica individuale, capacità balistiche dalla media distanza, buon dribbling e ricercatezza di pensiero in sede di rifinitura. Già nel giro delle selezioni azzurre di categoria e brillante protagonista nella Youth League con la Primavera dell'Atalanta, Cortinovis ha ricevuto lo scorso maggio anche la gioia della convocazione di Roberto Mancini per uno stage a Coverciano con la Nazionale maggiore.

Nonostante la corte serrata dell'Hellas Verona, che resta vigile ed in lizza, nei confronti del calciatore, il Palermo ha mosso passi sostanziali e concreti con l'Atalanta e l'entourage del talento nato a Bergamo per chiudere l'operazione.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il club della galassia City Football Group avrebbe decisamente sorpassato la concorrenza e sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del talentuoso calciatore. Intesa di massima tra le parti, qualcosa da limare tra Palermo ed Atalanta, idem tra Castagnini ed entourage del ragazzo che accoglierebbe con entusiasmo la nuova destinazione. C'è la comune volontà di chiudere positivamente la trattativa ed i contatti procedono fitti in queste ore al fine di ridurre il gap residuo e trovare la quadra. Una trattativa non del tutto chiusa, ma comunque molto ben avviata.

Filtra moderato ottimismo, ma si procede con cautela in direzione fumata bianca.Cortinovis dovrebbe arrivare in Sicilia con la formula del prestito secco, l'Atalanta vorrebbe mantenere il controllo del cartellino di un profilo sulle cui potenzialità in prospettiva crede fermamente e, almeno al momento, non pare essere disposta a concedere il diritto di riscatto al club di Viale del Fante. L'ex Reggina, legato attualmente all'Atalanta da un contratto in scadenza 2025, lavora alacremente con la squadra di Gasperini a Zingonia in attesa di buone nuove sul suo futuro.

Seguiranno aggiornamenti...