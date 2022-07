Calciomercato Palermo, Castagnini chiude per Elia con l’Atalanta. Ultime e dettagli

Il Palermo chiude con l'Atalanta per Elia: operazione definita per il classe 1999

Pupillo di Fabio Caserta, tecnico che ne apprezza fortemente doti umane e calcistiche, Elia ha collezionato con la compagine sannita ben trenta presenze complessive, ritagliandosi un ruolo di primo piano nell'ambito di una stagione di vertice. Il sogno di ottenere la promozione in Serie A per Roberto Insigne e compagni si è difatti infranto solo nella doppia semifinale playoff contro il Pisa.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il giocatore nativo di Prato arriverà alla corte di Baldini con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Palermo e controriscatto in favore della società orobica.

Nessun intoppo, né tentennamenti di sorta tra le parti, che hanno agevolmente trovato il punto di convergenza accomunati dall'entusiasmo e la volontà di chiudere l'operazione. Nell'eventualità il Palermo dovesse esercitare il diritto di riscatto sull'intero cartellino il prossimo giugno, Elia dovrebbe firmare con il club della galassia City Football Group un accordo triennale. Attualmente, il giocatore ha un contratto in essere con l'Atalanta con scadenza giugno 2025. Solo dettagli marginali da limare, ma affare già chiuso nella sostanza, in attesa di completare l'iter burocratico che prelude alla formalizzazione del tesseramento. Il calciatore ai allena attualmente a Zingonia con l'Atalanta e scalpita in attesa di iniziare la sua nuova avventura professionale in Sicilia.