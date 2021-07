Ritiro Palermo, day 10: tattica e palestra, rosa in due gruppi. Il diario di bordo

Il diario di bordo della decima giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

Meno uno al secondo test ufficiale della stagione rosanero. Il Palermo si appresta ad affrontare il Monopoli di Alberto Colombo alle ore 18.00 allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri. Match importante per verificare il risultato di oltre una settimana di ritiro pre campionato trascorso in quel di San Gregorio Magno.

Sarà il solito 3-4-2-1 il modulo coniato da Giacomo Filippi per il test contro la formazione campana. I rosanero proveranno a confermare la solidità difensiva palesata contro il Potenza (o-3 il finale in terra lucana). Spinta assidua delle frecce dardeggianti di centrocampo, trequartisti pronti a spaziare su tutto il fronte offensivo avversario. Ricerca del fraseggio e inserimenti dei centrocampisti centrali, questi i presupposti di base delle idee tattiche di Filippi .

Quest'oggi il team rosanero è stato diviso in due gruppi. Lavoro in palestra ed esercitazioni prettamente tattiche, classico modus operandi dell'ex secondo di Boscaglia prima di un match amichevole. Lavorare sui dettagli, far sentir protagonisti indiscussi tutti i calciatori in seno all'organico a propria disposizione. "Impariamo a conoscere i compagni", le parole di Giacomo Filippi nel corso della sessione mattutina di allenamento. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, il coach del Palermo conosce bene il peso specifico di apprendere caratteristiche e attitudini dei propri colleghi nel terreno di gioco.