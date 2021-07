LIVE alle 18.00 cronaca Monopoli-Palermo su Mediagol, amichevole estiva in Basilicata

A partire dalle 17.40 sui canali social di Mediagol.it (Facebook, You Tube, Twitch) potrete seguire la seconda amichevole ufficiale del Palermo 2021-2022

A partire dalle 17.40 potrete seguire sui canali social di Mediagol (Facebook, You Tube, Twitch) la cronaca in diretta della seconda amichevole ufficiale dei rosanero in ritiro tra Monopoli e Palermo, in programma giovedì 29 luglio alle ore 18.00 allo allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri. Vi racconteremo la sfida sul nostro sito e sui nostri canali social, live dalla Basilicata con la telecronaca di Nicolò Cilluffo ed il commento tecnico di Leandro Ficarra.

Sarà un test probante per la formazione di Giacomo Filippi dopo la convincente prova contro il Potenza di Gallo. Un'occasione per testare rodaggi e meccanismi in divenire e per capire come può esser completato il mosaico a disposizione dell'ex secondo di Roberto Boscaglia.