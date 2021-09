Rinaudo: “Toure? Passo importante approdare al Napoli. Tutto sul ruolo di Santana”

Le dichiarazioni del responsabile tecnico del settore giovanile del Palermo: Leandro Rinaudo

Quattro i giovani promettenti che sono stati aggregati sin dal pre ritiro alla prima squadra di Giacomo Filippi: Enrico Mauthe, Giuseppe Misseri, Giacomo Corona e per ultimo Aziz Toure che è stato ceduto in prestito al Napoli nel corso dell'ultimo giorno disponibile per completare le operazioni in chiave calciomercato. Merito dell'exploit tecnico-tattico di queste giovani promesse è anche dello stesso Rinaudo che si è messo a completa disposizione del club rosa con l'obiettivo di implementare il bacino di giovani in grado di compiere il salto di qualità.