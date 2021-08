Palermo, Napoli chiude per Aziz Toure: il club partenopeo sceglie il classe 2002

Il Napoli ad un passo dal talento della cantera del Palermo, Aziz Kader Toure:: il classe 2002 sposa la causa della primavera partenopea con la formula del prestito. i dettagli della trattativa ormai virtualmente definita tra le parti

L'eccellente stagione disputata della formazione Primavera del Palermo non è di certo passata inosservata. Diversi i gioielli di qualità e prospettiva monitorati dal comparto scouting dei top club di massima serie in seno alla florida cantera rosanero.

Premio legittimo a competenza, professionalità e lungimiranza dei profili professionali che hanno contribuito quotidianamente a coordinare, sviluppare ed ottimizzare il processo di crescita del settore giovanile della società di Viale del Fante. In primis il responsabile del settore giovanile, Leandro Rinaudo, il quale di concerto con i suoi più fidi e stretti collaboratori, tra management e figure organiche all'area tecnica, ha lavorato alacremente per incentivare l'iter di maturazione, calcistica e professionale, dei tanti prodotti del vivaio in casa Palermo.

La parabola di Aziz Kader Toure è indubbiamente tra le più fulgide, come ampiamente dimostrato da continuità e qualità di rendimento offerto dal centrocampista ivoriano, classe 2002, in maglia rosanero. Impiegato da difensore centrale all'alba dei suoi trascorsi calcistici in Sicilia, il ragazzo con la passione per il ruolo di esterno si è progressivamente consacrato centrocampista duttile e talentuoso nel corso della sua esperienza a Palermo. Fisicità, prestanza atletica, visione di gioco, ottimi tempi di inserimento. Interno o, in alternativa, mezzala dalla spiccata vocazione offensiva. Il gol da sogno nel derby Primavera contro il Catania a ribadire doti tecniche e notevoli capacità balistiche, l'inserimento in pianta stabile nell'orbita della prima squadra nel corso del pre-ritiro svolto dalla compagine di Filippi in città. Un problema fisico che gli ha temporaneamente tarpato le ali, impedendogli di partecipare alla preparazione estiva di San Gregorio Magno insieme agli altri golden boys,Mauthe, Corona e Misseri.

Con grande arguzia ed a fari spenti, il Napoli ha scannerizzato l'evoluzione delle prestazioni in stagione del giovane calciatore, fino a rompere gli indugi e piazzare l'affondo decisivo. Il Palermo sta infatti per definire con il club partenopeo il trasferimento in prestito del centrocampista in Campania per la stagione agonistica in corso.

Aziz avrà modo di divenire pilastro e valore aggiunto della formazione Primavera della società del patron De Laurentiis, disputando da fuori quota la stagione con l'Under 19 del Napoli e partecipando al campionato di Primavera 1.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Il club partenopeo avrebbe spinto non poco per acquisire il cartellino del classe 2002 a titolo definitivo, formulando un'offerta anche piuttosto interessante sotto il profilo economico al Palermo di Dario Mirri. Proprietà e dirigenza del club di viale del Fante sarebbero però stati irremovibili.

La società rosanero sta per definire un'operazione lungimirante in uscita: brillante sul piano tecnico, poiché il talento ivoriano avrà modo di perfezionare il suo percorso formativo, collezionando continuità di impiego in un top club con ambizioni di vertice nel massimo campionato nazionale di categoria, propedeutica sotto il profilo patrimoniale in quanto viatico ideale per la valorizzazione del cartellino di un calciatore di cui manterrà il controllo.

L'operazione è ormai virtualmente definita, i rispettivi management lavorano alla limatura dei dettagli, unitamente a compilazione e scambio dei documenti. Il Napoli sarebbe comunque riuscito a ottenere un diritto di prelazione nel caso in cui il Palermo decidesse a fine stagione di cedere a titolo definitivo il calciatore. La favola di Aziz Toure si appresta ad arricchirsi di un'altra pagina entusiasmante, il ragazzo ivoriano e pronto a giocarsi le sue chances con la maglia del club partenopeo, sfidando il gotha nazionale del panorama calcistico giovanile.