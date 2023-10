Rigoni: “A Palermo i miei anni migliori poi Zamparini mi mise fuori rosa. Iachini…”

Parola a Luca Rigoni . L'ex mezzala del Palermo è stato protagonista negli ultimi giorni per il suo ritiro dal calcio giocato. Il classe '84 ha chiuso la sua carriera con la maglia del Vicenza , club dal quale si è congedato ad anno nuovo dopo sole 6 presenze collezionate in stagione. Un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi, di cui molti raggiunti con indosso proprio la maglia rosanero. Rigoni - intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com - ha raccontato alcuni passi della propria avventura in Sicilia.

“Quelli di Palermo forse sono stati gli anni più belli per me. Siamo arrivati undicesimi dopo la promozione dalla Serie B. Ricordo Iachini e quanto fosse scaramantico. In panchina doveva indossare sempre gli stessi vestiti e l’immancabile cappellino. L’estate successiva avevo tanto mercato ma Zamparini, all’epoca presidente, non ha voluto cedermi. In campionato siamo poi partiti male perché la squadra era stata smantellata. Zamparini decise di mettere fuori rosa me, Daprelà e Maresca per un mese. Da lì decisi di andarmene. C’erano tante offerte, anche da grandi squadre, ma scelsi il Genoa”.