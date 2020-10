Ricciardo-Mediagol: “Io e Pergolizzi? Ha ammesso il suo errore, ecco la verità. Felici, Kraja e Sforzini…”

Una parabola professionale in perenne simbiosi con il gol.

Giovanni Ricciardo, bomber classe 1986, ha scritto una pagina indimenticabile della storia del Palermo, essendo stato a pieno titolo uno dei protagonisti della rinascita rosanero dopo il fallimento della vecchia società. Nove le reti realizzate con la maglia del Palermo fino alla sosta forzata del campionato causa Covid-19, diverse le esperienze significative ed importanti nel corso della sua carriera.

La parentesi di Palermo, formativa ed umanamente intensa. La mancata riconferma di Rosario Pergolizzi dopo la promozione in Serie C ed il suo rapporto con il tecnico palermitano. Un affascinante viaggio virtuale tra passato, presente e futuro per l’esperto attaccante oggi al Seregno, intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it.

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Simone Ciappa

“La mancata riconferma di Pergolizzi? Io sono del parere che quando un allenatore ha dalla sua parte i numeri, ti può piacere o meno, è un vincente. E Pergolizzi è un allenatore che ha vinto a Palermo. In una piazza importantissima e particolare, perché anche Pergolizzi ha vissuto tante critiche ma è sempre andato per la sua strada. Se dovessi guardare al lavoro concreto che ha fatto Pergolizzi, il mister meritava una chance. Poi, naturalmente, la società valuta tantissime altre cose, ma io valuto il concreto e Pergolizzi ha fatto i numeri, ha portato la squadra avanti, facendo quello che gli era stato richiesto, facendo salire il Palermo di categoria. Già solo per questo meritava una seconda chance. Poi, se la società ha valutato altre componenti era liberissima di farlo ed è normale che ognuno la pensi a modo proprio”, sono state le sue parole.

