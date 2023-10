Repubblica: “Stulac, sloveno di ghiaccio. Amico di Ilicic, può ‘convivere’ con Gomes”

Nell’estate del 2010 il Palermo ha probabilmente vissuto uno dei periodi più prosperosi della propria storia calcistica. Dopo una qualificazione in Champions League sfiorata nelle ultime giornate del precedente campionato di Serie A, i rosanero sono ripartiti dall’Europa League. È nelle gare valevoli per la qualificazione alla fase a gironi del torneo europeo che il club siciliano ha fronteggiato il Maribor , compagine slovena. Da quel momento fino ai successivi due anni, il Palermo ha deciso di attingere a piene mani dal bacino calcistico, ricco di fisicità e talento, del calcio sloveno.

L'apertura odierna de La Repubblica si concentra proprio su Leo Stulac, di nazionalità slovena, che ha riacciuffato il pari al quattordicesimo minuto di recupero in Palermo-Spezia. Secondo gol in campionato per l'ex Empoli e Venezia che aveva già gonfiato la rete contro la FeralpiSalò, sempre al "Renzo Barbera", nella quarta giornata di Serie B. "Se lo osservi in allenamento può sembrare timido e taciturno. Eppure, come ha rivelato nel ritiro di Manchester dell’anno scorso, è uno che ha la parola “ passion” tatuata sulla coscia", sottolinea il quotidiano.