Repubblica: “Palermo contro il Pisa alla conquista dei punti e dei propri tifosi”

Vincere contro il Pisa anche per riacquistare la fiducia dei tifosi. Il Palermo di Corini non può sbagliare contro la formazione di Aquilani.

Mister Eugenio Corini è chiamato a vincere in vista della prossima partita di Serie B 2023-2024 tra Palermo e Pisa , in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15. L'edizione odierna di Repubblica sottolinea l'importanza dei tre punti che potrebbero essere utili anche per riconquistare la fiducia di una buona fetta della tifoseria palermitana delusa dalle prestazioni e dei risultati nelle ultime uscite dei rosa.

Nonostante il Palermo riesca sempre a posizionarsi nel podio di ogni turno di Serie B per quanto riguarda il dato spettatori delle partite interne, il calo rispetto ai numeri di inizio stagione è evidente. Delle ultime quattro partite interne, è arrivata solo una vittoria di misura contro il Brescia, mentre hanno sorpreso le sconfitte contro Lecco, Cittadella e la più recente contro il Catanzaro. In caso di vittoria contro il Pisa, la formazione allenata da Corini cercherà di far tornare il "Barbera" il proprio fortino, un punto di forza di questo club e non un "peso".