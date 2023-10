Reggiana-Venezia, Nesta: ” Ce la siamo giocata con tutte. Squadra costante, Gondo…”

Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Venezia

Il match delle ore 18:00 andato in scena al Mapei Stadium tra Reggiana e Venezia, è terminato 1-0 in favore degli emiliani. Decide la rete di Gondo che permette agli uomini di Nesta di allontanarsi dalla zona retrocessione. I lagunari possono recriminare per un rigore fallito da Pohjanpalo e per l'espulsione rifilata a Zampano. Al termine del match è intervenuto il tecnico ex Frosinone. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Non è il massimo pensare che la prima vittoria in casa sia arrivata alla decima giornata ma sono contento che ci siamo riusciti. La squadra se lo merita, anche se abbiamo affrontato un Venezia forte che ci ha messo in difficoltà e soprattutto nel primo tempo ci ha reso meno puliti del solito. È stata una partita tosta, ma sono soddisfatto perché i ragazzi stanno crescendo".

VITTORIA CONTRO IL VENEZIA - "Dico che ce la siamo sempre giocata con tutti perciò credo di allenare una squadra che può fare un campionato importante. Secondo me i giocatori sono sempre stati dentro e non credo gli sia mai scivolata la partita. In questa gara un episodio ci ha dato la prima vittoria ma ogni partita sarà una storia a sé".

PARTITA COMPLICATA - "Più che altro a livello di gioco abbiamo fatto meno bene di altre partite. La Serie B è questa: ci sono state partite in cui abbiamo fatto meglio ma abbiamo perso. Oggi abbiamo giocato contro un Venezia candidato per lottare alla Serie A. Ai miei giocatori ho chiesto di mettere soprattutto agonismo, ancora più del gioco. Devo dire che la squadra ha risposto bene e ha rischiato il giusto. Mi spiace per quel rigore che è stato come un fulmine a ciel sereno per un fallo di mano nato dal nulla. Nel complesso posso dire che è stata una partita un po’ meno bella del solito ma sono contento di averla vinta".

AGONISMO PALLE INATTIVE - "Sì, sui calci piazzati li abbiamo presi bene, anche perché ci avevamo lavorato tanto in settimana. Nei calci piazzati ci sono sempre quei 3-4 secondi di strategia ma sono fondamentali".

PUNTI A LIVELLO MORALE - "Per il gruppo è importante e lo è soprattutto per chi sta giocando meno. Mi viene in mente uno come Cigarini, che si è sempre allenato bene e che con questa vittoria avrà sicuramente maggiore entusiasmo. Assieme a Rozzio mi ha sempre aiutato dal primo giorno che sono a Reggio Emilia. Sono due ragazzi eccezionali che trasmettono bene l’identità di questo club a noi dello staff e a tutti i compagni".

ABBRACCIO A CIGARINI - "È più o meno lo stesso discorso che avevo fatto per Rozzio. Ho grande rispetto verso Luca anche perché lo conoscevo già da giocatore e l’ho affrontato anche da avversario. L’ho messo meno nell’ultimo mese perché forse aveva meno corsa, ma si sa che è un giocatore di grande qualità. Ultimamente ho fatto scelte diverse per cercare più solidità, ma credo che se la squadra costruirà una sua consistenza, Cigarini farà sempre più minuti".

COME HA VISTO I SUOI - "La squadra ha dimostrato di essere costante. Pian piano stiamo recuperando diversi giocatori, poi purtroppo qualcuno l’abbiamo perso. Sono contento per chi è entrato: Da Riva e Melegoni hanno fatto bene: questi sono aspetti positivi".

SQUADRA CHE TIRASSE DI PIU' IN PORTA - "Sì, ed è stato così soprattutto quando il Venezia è rimasto in 10 e ci ha lasciato più spazio, seppur abbia continuato a concederci poco. Dobbiamo ancora crescere nell’andare sull’esterno mettendoci più qualità. Credo che pian piano faremo meglio".

CONTESTAZIONE ALL'ARBITRO -"Mi sono lamentato solo su alcune situazioni che vedevo diversamente ma ho contestato il giusto. Sul rigore avrà visto meglio di noi, perciò non ci resta che accettare la sua decisione".

SZYMINSKI SULLA DESTRA - "Gli ho chiesto di fare quello che fa già Sampirisi ma con compiti di palleggio un po’ più basso. In generale, dietro abbiamo semplicemente giocato a quattro quando difendevamo e a tre quando impostavamo".

MELEGONI INVECE CHE DA RIVA -"No, ho semplicemente fatto un discorso di chi aveva più benzina in campo e da lì ho deciso. Melegoni è un ottimo giocatore che dimostra di avere qualità e gamba".

GIOCATORI CHE HANNO PUNTATO LA PORTA ANZICHE' CONTROLLARLA - "Si sa che i giocatori come Varela vanno dritti verso Gla porta. Sinceramente lì ho pensato che trovasse il 2-0. Lui ha queste caratteristiche e in una situazione del genere mi metto nei panni degli avversari che con giocatori del genere possono andare in difficoltà".

GONDO CRAMPI - "Sì, si è fermato all’improvviso e per un attimo ho temuto, ma fortunatamente erano solo crampi. Ha speso molto ed è un giocatore generoso quindi ci sta che verso fine partita sentisse la fatica".

EPISODIO FUORI DALLO STADIO -"Abbiamo ricevuto la notizia del petardo che ha colpito questo tifoso e ci spiace tantissimo. Purtroppo faccio fatica ad accettare un infortunio del genere, prima di una partita di calcio. Spero che il tifoso stia bene e mi auguro di rivederlo presto allo stadio".

