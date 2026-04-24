mediagol palermo Reggiana-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: indisponibile solo Gomes

I convocati

Reggiana-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: indisponibile solo Gomes

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La lista dei convocati dei rosanero in vista della sfida esterna contro la Reggiana
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Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma domani alle 15:00, contro la Reggiana. Filippo Inzaghi avrà a disposizione tutta la rosa tranne Claudio Gomes, indisponibile per infortunio.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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