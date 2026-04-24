Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma domani alle 15:00, contro la Reggiana. Filippo Inzaghi avrà a disposizione tutta la rosa tranne Claudio Gomes, indisponibile per infortunio.
I convocati
Reggiana-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: indisponibile solo Gomes
La lista dei convocati dei rosanero in vista della sfida esterna contro la Reggiana
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
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