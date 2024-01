Ranocchia: “Tutto sul mio ruolo. Voglio fare più gol. Palermo? Ho subito apprezzato”

"Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo, principalmente sono un intermedio, una mezzala che può interpretare più ruoli in mediana. Ho giocato in un centrocampo sia a due che a tre, a volte ho agito anche da trequartista. La Serie A mi ha fatto crescere molto in sede di fase difensiva, devo migliorare in zona gol perché ne ho fatti davvero pochini. Appena il mio procuratore mi ha informato sull’interesse del Palermo ho subito apprezzato e la trattativa è andata spedita con il direttore. Contratto lungo? Palermo è una città importante ed ha una proprietà ambiziosa, quindi sono certo che sia la scelta giusta per crescere e tornare più forte in Serie A con questa maglia".