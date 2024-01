Palermo, c’è l’annuncio del club: Ranocchia è rosanero. Oggi la presentazione

Dopo aver depositato il contratto in Lega B, il Palermo ha ufficializzato l'approdo di Filippo Ranocchia alla corte di Eugenio Corini. Il centrocampista classe 2001, in prestito all'Empoli in questa prima parte di stagione, ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. E nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:15, verrà presentato in conferenza stampa allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, il comunicato diramato dalla società rosanero sul proprio sito di riferimento: