RADIOMEDIAGOL LIVE ORE 15: VERSO PICERNO-PALERMO E AUDIO ESCLUSIVA DARIO MIRRI

Alle ore 15 #RadioMediagol, format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della nostra redazione: le ultimissime su Picerno-Palermo e l'audio dell'intervista esclusiva concessa dal presidente del Palermo FC, Dario Mirri a Mediagol.it

Sintonizzatevi per ascoltare dalla viva voce dell'imprenditore pubblicitario e patron del Club rosanero, Dario Mirri, il proprio punto di vista in merito ad alcuni temi focali in chiave presente e futura per la società di viale del Fante. Nel corso del format di approfondimento calcistico a cura della nostra redazione, le ultime in ottica formazione, in vista dell'impegno della comnpagine guidata da Giacomo Filippi contro l'AZ Picerno, nel match valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C.