Playoff Serie C, Palermo e Bari “avanti tutta”: i risultati del secondo turno

I primi verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve STabia e guadagna l’accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18′ realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68′ raddoppio rosanero con la rete siglata dal numero 9 palermitano, Andrea Saraniti su assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Nel derby di Puglia, il Bari supera 3-1 il Foggia, guadagnando così l’accesso al prossimo turno eliminatorio dei playoff di Lega Pro. Di seguito i risultati del pomeriggio.

Cesena-Matelica 2-3 (finale)

Juve Stabia-PALERMO 0-2 (finale)

FeralpiSalò-Virtus Verona 1-1 (finale)

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 (finale)

Bari-Foggia ore 3-1 (finale)

Albinoleffe-Grosseto 2-1 (in corso)

Alle sei compagini qualificate si aggiungeranno le terze classificate di ogni girone e la migliore quarta quali Renate, Sudtirol, Avellino e Modena.

l primo turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevedono come “teste di serie” le 5 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season;

b) la migliore squadra quarta classificata.

c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off di girone, risulterà meglio classificata.

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “teste di serie” mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “testa di serie”.

(LEGGI QUI IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF)