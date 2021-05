Playoff Serie C, Palermo-Avellino: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C al via. Tutto pronto per Palermo-Avellino.

Alle ore 17.30, la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Braglia allo Stadio “Renzo Barbera”. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al prezzo di 4,99 euro.

PLAYOFF SERIE C, LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-AVELLINO

Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport: la gara è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 251 della piattaforma Sky o in streaming su Sky Go. La partita non sarà disponibile su LIVENow. Infine, potrete seguire gratuitamente la diretta testuale della partita anche su Mediagol.it.