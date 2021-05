PALERMO-AVELLINO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Primo atto della Fase Nazionale dei playoff promozione.

Domenica 23 maggio, ore 17.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida tra Palermo e Avellino. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo le due vittorie di fila conquistate contro Teramo e Juve Stabia. Due successi che hanno permesso al Palermo di staccare il pass per la Fase Nazionale, che danno certamente slancio e morale in vista del delicato incontro contro gli uomini di Braglia.

Il sorteggio ha regalato ai rosanero un avversario già affrontato nel corso della stagione. Sei i punti conquistati dagli irpini contro il Palermo tra andata e ritorno; una squadra contro cui la compagine siciliana vorrà riscattarsi. Se al termine del doppio confronto il risultato dovesse essere di parità, così come la differenza reti, a quel punto sarà l’Avellino ad accedere al turno successivo, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Al cospetto della squadra di Braglia, Giacomo Filippi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Rauti, Lucca e Luperini. Il centrocampista ex Trapani, ammonito a Castellammare di Stabia, dovrà scontare un turno di squalifica e tornerà a disposizione in occasione del match di ritorno. In compenso, il tecnico rosanero potrà contare sul recupero di Somma e Palazzi, che hanno lavorato con il gruppo, così come Almici e Odjer. Anche Lancini ha smaltito la botta subita in Campania.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che ripartirà dal solito 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Marong, Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva; Accardi e Valente agiranno da esterni alti. Dubbi in mezzo al campo: De Rose e uno tra Broh e Odjer tandem di interni in linea mediana. Floriano e Kanoute sulla trequarti con Saraniti che completerà il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Avellino.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini (Peretti), Marconi; Accardi, De Rose, Broh (Odjer), Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti.

Indisponibili: Fallani, Rauti, Lucca

Squalificati: Luperini

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

Indisponibili: Silvestri

Squalificati: Miceli