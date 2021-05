Playoff Serie C, Avellino-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Tutto pronto per Avellino-Palermo.

Alle ore 20.45, la compagine rosanero tornerà a sfidare gli uomini di Braglia dopo la vittoria conquistata in occasione del match d’andata. La gara, in programma allo Stadio “Partenio-Lombardi”, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso.

Ma non solo; la partita sarà trasmessa in chiaro anche sulla Rai: la gara sarà visibile in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre), in live streaming sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it), sul servizio Raiplay disponibile sul sito (www.raiplay.it) e sull’app dedicata.

PLAYOFF SERIE C, LE PROBABILI FORMAZIONI DI AVELLINO-PALERMO