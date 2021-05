AVELLINO-PALERMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sfida ad alta tensione.

Mercoledì 26 maggio, ore 20.45, andrà in scena la sfida di ritorno tra Avellino e Palermo. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata in occasione del match d’andata. Un successo centrato grazie al gol su calcio di rigore realizzato da Floriano dopo una trattenuta di Dossena su Broh, che dà certamente slancio e morale in vista del delicato incontro in programma allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Due risultati su tre a disposizione per la compagine rosanero, che per accedere al secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C non dovrà perdere in Campania. Se al termine del doppio confronto il risultato dovesse essere di parità, infatti, così come la differenza reti, a quel punto sarà l’Avellino ad accedere al turno successivo, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Al cospetto della squadra di Piero Braglia, Giacomo Filippi dovrà fare a meno ancora una volta di alcune pedine importanti, ovvero Lucca e Rauti. Torna a disposizione del tecnico rosanero, invece, Luperini. L’ex centrocampista del Trapani, scontato un turno di squalifica, riprenderà posto in mezzo al campo al fianco di De Rose. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che ripartirà dal solito 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva; Doda (oppure Accardi con l’inserimento di Marong in difesa) e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Dubbio in avanti: Kanoute e Floriano sulla trequarti, con Saraniti al centro dell’attacco. O in alternativa l’opzione falso nueve.

Ecco le probabili formazioni del match tra Avellino e Palermo.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

Indisponibili: Silvestri

Squalificati: Baraye, Miceli

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti.

Indisponibili: Fallani, Rauti, Lucca

Squalificati: nessuno