Playoff Serie B, Aglietti: “Spezia favorito ma occhio alla Juve Stabia come sorpresa”

Alfredo Aglietti ex allenatore di squadre come Verona, Chievo e Reggina. Ha indicato lo Spezia come favorito per i playoff di Serie B, elogiando anche la Cremonese e segnalando la Juve Stabia come possibile sorpresa,

Secondo Aglietti, per vincere i playoff per la Serie A contano diversi aspetti: "La posizione di classifica fa tanto. Spezia e Cremonese, dopo il tour de force finale, ora hanno più tempo per recuperare energie. Contano anche la qualità dell’organico e l'aspetto psicologico: penso a squadre che hanno la pressione per vincere come il Palermo - ha dichiarato Aglietti - e non hanno la mente libera come le altre".