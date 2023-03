Pisa-Palermo 0-1, rosa shocking: Brunori, rigore flop. Magia Verre e gol Di Mariano

Incrocio playoff tra Pisa e Palermo all'Arena Garibaldi. Uomini di Corini decisi ad implementare la velocità di crociera. dopo i tre pareggi consecutivi contro Frosinone, sudTirol e Ternana, nerazzurri vogliosi di dare seguito al blitz esterno di Parma e strizzare l'occhio al secondo posto. Il tecnico rosanero rompe gli indugi e sorprende in sede di undici iniziale, optando per uno schieramento marcatamente propositivo. Solito 3-5-2 elastico, Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre il pacchetto di centrali in retroguardia, Di Mareinao ed Aurelio esterni a tutta fascia. Damiani playmaker, verre e Saric intermedi, Soleri boa a far da subito coppia con Brunori in avanti. Avvio di personalità da parte degli ospiti, Palermo intraprendente e manovriero, buona circolazione della sfera e apprezzabile ricerca di ampiezza e profondità. Verre trova l'inserimento in area di Soleri, l'attaccante va giù sulla scivolata incauta di Barba, l'arbitro non ravvisa gli estremi del penalty. Mastinu entra duro su Saric e rimedia un giallo. Damiani premia l'inserimento tra le linee di Saric, diagonale secco e gran risposta di Nicolas. Altro giallo per Marin per un calcione rifilato a Soleri. Baricentro alto e pallino del gioco in mano, il Palermo è bravo a restare coeso ed accorciare con le linee in avanti, riuscendo a spegnere sul nascere ogni accenno di ripartenza toscana. Brunori lavora bene una palla sull'out mancino e crossa bene bene per Soleri, Barba anticipa di un soffio il numero 27 rosa. I rosa hanno la chance di sbloccare il match poco prima della mezz'ora: ripartenza da manuale dopo un corner del Pisa, Verre imbuca per Di Mariano steso in area de Esteves. Giallo e calcio di rigore per gli ospiti. Brunori calcia ancora una volta male dagli undici metri, destro debole e centrale sventato con i piedi da Nicolas. Palermo che dimostra grande personalità, non si scompone e continua a tessere un calcio lineare ed autorevole. Valerio Verre si conferma un alieno in questa categoria: imbucata sontuosa dalla trequarti per il taglio di Di Mariano, lob dolcissimo sull'uscita di Nicolas e vantaggio rosa. Il numero dieci rosa divora il raddoppio poco dopo: percussione in dribbling di Aurelio e filtrante per Soleri, assist d'oro per Di Mariano che calcia incredibilmente a lato da pochi metri. Palermo che domina e Saric che chiama Nicolas ad una prodezza con un destro preciso sul secondo palo. Squillo Pisa in chiusura di frazione: gran destro in diagonale di Moreo e palla che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. Prima frazione che si chiude con il Palermo meritatamente avanti.