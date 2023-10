Pisa-Cittadella, Gorini: “Toscani allestiti per vincere il campionato, playoff…”

Pisa e Cittadella si preparano ad affrontarsi nel decimo turno di campionato. Il match è in programma sabato all'Arena Garibaldi sabato alle ore 14:00. I nerazzurri hanno raccolto nove punti in otto giornate e si trovano a quattro punti di distanza proprio dai veneti che occupano l'ultimo posto della griglia playoff. Alla vigilia della partita è intervenuto Edoardo Gorini. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

PAUSA NAZIONALI - “In questa pausa Nazionali speravo di recuperare qualcuno ma invece ho perso un’altra pedina, ovvero Tessiore. Ha accusato un problema muscolare, si aggiunge dunque agli altri indisponibili come Baldini, Cecchetto, Frare e Sottini".

NEGRO - "Si è fatto trovare pronto, non è mai stato fermo perché si allenava con una squadra di eccellenza. La sua condizione fisica è buona, quindi sarà convocato. Nella prima settimana abbiamo lavorato sotto l’aspetto fisico mentre gli ultimi giorni sulla tattica.

PISA - "E’ una squadra allestita per vincere il campionato, sono in un momento difficile ma dovremo stare attenti. Loro sono bravi a costruire l’azione da dietro, cercando di creare superiorità numerica, bisogna essere bravi a limitarli. Affrontiamo una squadra fisica, dovremo stare attenti sui calci piazzati. Se vogliamo vincere, dobbiamo osare di più: cercheremo di andare a Pisa per imporre il nostro gioco".