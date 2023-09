Perinetti: “Stavo portando Xhaka al Palermo. Blitz a Basilea poi l’Arsenal…i”

La mente di Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Palermo, viaggia anche tra i ricordi del suo operato per il club rosanero. Un lavoro dirigenziale certosino e lungimirante che però lascia con sé alcuni rimpianti su alcuni profili dall'alto potenziale che sarebbero potuti passare dalla Sicilia e indossare la maglia rosanero. Uno tra questi è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero cresciuto nel Basilea e poi esploso calcisticamente diventando uno dei titolarissimi dell' Arsenal dal 2016 al 2023. Queste le sue dichiarazioni concesse in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it:

"Ero andato a Basilea per portare Xhaka al Palermo. Il padre del giocatore voleva che portassi in rosa anche il fratello di Granit, ma li c'era un po' da discutere. Le possibilità di portare Xhaka c'erano tutte. Il prezzo era adeguato, ma la trattativa non si concluse mai. Mi è rimasto un grande rammarico, è stato un giocatore che ha vestito la maglia dell'Arsenal. Poteva dare una grande mano al Palermo. Andai a fare quel blitz a Basilea per parlare con il procuratore e poteva essere chiusa velocemente. Io non ero ufficialmente a Palermo e questo rallentò le cose".