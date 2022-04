Pastore: “Mio Palermo stratosferico, Zamparini un padre. Tripletta al Catania…”

Javier Pastore si racconta tra passato, presente e futuro. Le dichiarazioni rilasciate dall'ex numero 27 del Palermo

"Un aneddoto con Zamparini? Ero appena arrivato in ritiro dall’Argentina, 14 ore di aereo e due di macchina per raggiungere l’Austria. Mi chiese di partecipare immediatamente ad una amichevole già cominciata. Ma come? Ero felice e imbarazzato: 'Le valigie non mi sono arrivate non ho le scarpe da gioco...'. 'Andiamo a comprale'. Mi prese per mano come un ragazzino e mi portò in un centro commerciale. Voleva che prendessi di tutto. 'Presidente, mi servono solo le scarpe e i parastinchi', la mia timida risposta. Mi fece cambiare in fretta e disse a Zenga di impiegarmi per qualche minuto. Mi trattava come un figlio e ogni giorno mi portava nel suo ufficio chiedendomi se avevo bisogno di qualcosa. Gli sono veramente grato. Zenga o Delio Rossi? Rossi mi ha cambiato la testa insegnandomi la tattica e la necessità di correre per recuperare palla e aiutare chi stava accanto, senza incidere sulle mie giocate. Così, mi ha spalancato le porte dell’Europa", le sue parole.