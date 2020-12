Palerrmo-Viterbese, ultimo recupero post-Covid: i rosanero adesso vogliono spiccare il volo

Il Palermo cerca il secondo successo di fila nel match in programma questo pomeriggio contro la Viterbese.

Alle ore 15 è in programma l’ultimo dei recuperi post Covid-19 che la compagine rosanero dovrà disputare, dopo il cluster di contagi accorso all’interno dello spogliatoio a seguito della gara di Bisceglie dello scorso 18 ottobre.

Palermo–Viterbese, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, sarebbe dovuta andare in scena lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al focolaio di infetti nel gruppo squadra. Situazione che in quei giorni vigeva anche in quel di Viterbo: un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima squadra.

Palermo-Viterbese, alla ricerca della continuità: Boscaglia sfida Taurino per proseguire la scalata

L’incubo è ormai alle spalle. Con il match di oggi saranno in tutto quattro i recuperi disputati dalla formazione di Roberto Boscaglia in questa stagione. Dopo la gara odierna, la squadra rosanero sarà quindi al passo delle dirette concorrenti del Girone C, con dodici gare al suo attivo su tredici in programma. Ricordiamo, infatti, che l’unica partita mancante è quella contro il Trapani che non verrà giocata a causa dell’estromissione dal campionato di Serie C dei granata.

Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Viterbese: ecco dove vedere il match del ‘Renzo Barbera’

Da domenica prossima, dopo la sfida del “Pino Zaccheria” di Foggia, in programma alle ore 14, si ripartirà quindi con le settimane “tipo” tanto acclamate dal tecnico Boscaglia. Recuperati ormai gran parte dei calciatori (tra i reduci dal Covid, solo Santana e Marong non sono ancora tornati a disposizione), il Palermo avrà finalmente modo di lavorare con serenità e dedizione, preparando al meglio l’impegno settimanale in programma.

Inizia, dunque, un nuovo campionato per il Palermo. Una nuova marcia di avvicinamento verso i piani alti della classifica, cercando di rosicchiare quanti più punti possibili al fine di consolidarsi tra le prime della classe. Con la consapevolezza che si dovrà pensare “partita dopo partita”, “avversario dopo avversario”, senza guardare più di tanto la classifica. Le somme si tireranno alla fine.