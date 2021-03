Palermo, Zaccardo senza filtri: “Con Ferrero io ds rosanero. Incontro con Mirri ed era Zamparini, vi dico tutto”

Cristian Zaccardo ricorda gli anni trascorsi in rosanero: indimenticabili momenti scalfiti nella sua memoria.

L’ex calciatore di Milan, Parma e Bologna si è espresso su tematiche molto calde e dall’elevato peso specifico per il club di Viale Del Fante. Cristian Zaccardo ha vestito la maglia del Palermo nel quadriennio iniziato nel 2004 e conclusosi nel 2008. Tante le emozioni provate dall’ex difensore della Nazionale italiana nei quattro anni trascorsi tra le fila del capoluogo siciliano: dal ricordo di un Renzo Barbera sempre caloroso alle ottime prestazioni condotte dal calciatore originario di Formigine che l’hanno portato anche a vincere il Mondiale del 2006 alla corte di Marcello Lippi. Tante le tematiche che sono state affrontate da Zaccardo nelle dichiarazioni rilasciate al portale nicolòschiria.com, tra cui anche la pseudo possibilità che poteva verificarsi qualora il bando per l’acquisizione della società sportiva rosanero fosse stato vinto da Massimo Ferrero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho passato 4 anni in rosanero, in Serie A, anni fantastici: lo stadio era sempre pieno, in trasferta si portavano tantissimi tifosi e abbiamo conquistato l’Europa League. Col Palermo ho raggiunto la Nazionale e vinto il Mondiale 2006: al club rosanero devo tanto, e spero che torni in Serie A il più presto possibile. Sarei potuto diventare il direttore sportivo o direttore dell’area tecnica del nuovo Palermo in Serie D, qualora avesse vinto la cordata di Ferrero: poi il tutto non si è concretizzato, il club è andato a Mirri che ho conosciuto durante una partita delle vecchie glorie del vecchio Palermo contro la squadra che militava in D. Negli anni della mia esperienza in Sicilia, e negli anni successivi, in rosanero sono passati grandissimi giocatori: il club, il presidente Zamparini e il direttore sportivo Rino Foschi stavano facendo un progetto fantastico e hanno portato grandissimi giocatori a Palermo. Dybala, Vazquez, Pastore ecc ecc. Non si capisce come si sia potuti passare da quei successi, dai 4 giocatori nell’Italia del Mondiale 2006, al fallimento e alla ripartenza dai dilettanti. Vinsi anche il Fantacalcio della squadra nel 2006“.

E su Zamparini: “Gli devo tanto, mi ha portato a Palermo e mi ha lanciato in una squadra che era ambiziosa e aveva un grandissimo progetto. Era un po’ come dottor Jekyll e mister Hyde: un grande imprenditore, molto sereno e tranquillo durante la settimana, che però soffriva tremendamente la sconfitta e quando perdeva il giorno dopo doveva sempre trovare un colpevole. Gli allenatori finivano nel mirino e spesso perdevano il posto: si passava nel giro di due settimane dall’avere un allenatore intoccabile, all’avere un tecnico esonerato“.

