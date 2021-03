Catania-Palermo, amarezza Tacopina dopo il ko: “Derby orribile, sono arrabbiato”

Il Palermo espugna il “Massimino” e si porta a casa il derby.

Missione compiuta per il Palermo che, dopo i ko contro Catanzaro e Viterbese, rialza la testa imponendosi sul Catania con il risultato di 1-0. Derby da incorniciare per la compagine rosa che vince in 10, grazie ad un gol d’autore di Mario Alberto Santana, frutto tiro imprendibile sotto l’incrocio dei pali. Una sconfitta cocente per la compagine etnea, sconfitta al “Massimino”, dopo l’opaca prestazione dell’andata salvata dalla rete di Pecorino. Ad esprimere tutta la sua amarezza per il risultato ottenuto, il futuro presidente del Catania Joe Tacopina, intervenuto ai microfoni di “Itasportpress” all’indomani del derby.

“Derby orribile per noi. Sono molto arrabbiato perchè in campo bisognava dare tutto dall’inizio alla fine. Prima di perdere un derby in casa devi morire calcisticamente sul terreno di gioco e non regalare un tempo. Questa è la mia grande amarezza questa sera”.