Palermo, vigilia contro l’Ascoli: ecco quanti saranno i tifosi rosanero sugli spalti

Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare al "Cino e Lillo Del Duca" sabato 16 settembre alle ore 14, l'Ascoli guidato da William Viali. I rosanero sono a caccia del terzo successo consecutivo ma di fronte si troveranno un avversario ferito, voglioso di rivalsa davanti i propri tifosi. I bianconeri infatti hanno raccolto solamente quattro punti in tre partite, frutto di una vittoria interna nel 3-0 contro la Feralpisalò, e due sconfitte. Anche contro la squadra delle Marche, Brunori & co, avranno il supporto di tanti tifosi al seguito. Infatti secondo quanto riportato dalla testata Picenotime, alla chiusura ufficiale della prevendita delle ore 19 di oggi, Venerdì 15 Settembre, sono infatti 498 i sostenitori rosanero che hanno acquistato il tagliando per il Settore Ospiti Distinti Nord-Est dell'impianto piceno. Al momento sono previsti provvisoriamente 6mila spettatori allo stadio, un dato che comprende i 3.328 abbonati bianconeri e gli ospiti. I rosanero potranno contare su un tifo caloroso per dare seguito a quanto visto nelle precedenti uscite stagionali, in attesa di recuperare il match casalingo contro il Brescia di Daniele Gastaldello.