Palermo, verso il match di Ascoli: ecco quanti tifosi rosanero al “Del Duca”

"Sugli spalti al Del Duca ci sarà nuovamente una fitta compagine di tifosi rosanero". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Ascoli e Palermo , in programma sabato 16 settembre alle ore 14:00 allo Stadio "Del Duca". Al momento sarebbero 416 i biglietti venduti su 900 posti disponibili nel settore ospiti. "Sebbene quest’ultimo rischi di rimanere vuoto a metà, il numero di presenti sarà decisamente più elevato rispetto alla gara di gennaio: in quel caso a seguire la gara furono 190 tifosi", si legge.

Intanto, i biglietti per assistere alla partita, valevole per la quinta giornata di Serie BKT, per i tifosi del Palermo saranno in vendita fino alle ore 19:00 di oggi, venerdì 15 settembre.